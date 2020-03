Vox populi: Podpora SDS raste, virusa nas ni strah

Ljubljana, 16. marca - Anketa Vox populi za časnika Dnevnik in Večer je pokazala, da se pred tednom dni, ko se je zaprla prva šola in je začelo število obolelih za koronavirusom naraščati, skoraj 70 odstotkov vprašanih ni počutilo ogroženih zaradi virusa. Večina je menila, da so ukrepi pristojnih ravno pravšnji, podpora SDS pa je glede na prejšnjo anketo še zrasla.