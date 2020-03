Ob koronavirusu Asociacija s predlogom ukrepov za področje kulture

Ljubljana, 13. marca - Z razglasitvijo epidemije ob širjenju novega koronavirusa, zapiranjem vzgojno-izobraževalnih ustanov in odpovedjo vseh kulturnih dogodkov je po prepričanju društvu Asociacija stanje postalo alarmantno. Zato so danes v javnem pismu pozvali odločevalce k odločnemu ukrepanju tudi na področju kulture in predlagali nekatere konkretne ukrepe.