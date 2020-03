Policija išče roparja prodajalne v Kamniku

Kamnik, 13. marca - V četrtek nekaj pred 16. uro so bili policisti obveščeni o ropu v trgovini v Kamniku. Po do sedaj zbranih obvestilih je neznani storilec vstopil v prodajalno, kjer je z nožem zagrozil prodajalki in odtujil nekaj deset evrov gotovine, nato pa s kraja pobegnil peš, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policisti storilca še iščejo.