Zaradi nesreče zaprta polovica štajerske avtoceste pred predorom Ločica v smeri Maribora

Vransko, 13. marca - Zaradi prometne nesreče pred predorom Ločica je med priključkoma Blagovica in Vransko v smeri Maribora zaprta polovica avtoceste. Ker je vozil preblizu desnega roba vozišča, je 30-letni voznik tovornega vozila pri uvozu v tunel trčil v rob tunela in se pri tem hudo poškodoval, so sporočili s Policijske uprave Celje.