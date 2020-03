Pregled - novi koronavirus do 15. ure

Ljubljana, 13. marca - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 15. ure.

SLOVENIJA

LJUBLJANA - V Sloveniji so do 14. ure potrdili 141 okužb z novim koronavirusom, kar je 45 primerov več kot v četrtek zvečer. Kot kaže, je največje povečevanje števila okužb v ljubljanski regiji, je sporočila direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Nina Pirnat. Do zdaj so opravili 4346 testiranj. Pristojne službe zato nadaljujejo ukrepe za zaustavitev javnega življenja. S ponedeljkom vse bolnišnice ukinjajo storitve in posege, ki niso stopnje zelo hitro ali nujno z izjemo onkologije in obravnave nosečnic. Zobozdravstveno oskrbo pa bodo z novim tednom izvajali samo na sedmih točkah.

LJUBLJANA - V času zaprtja vzgojno-izobraževalnih zavodov bo zagotovljeno nujno varstvo otrok tistih staršev, ki morajo opravljati delo v sektorjih kritične infrastrukture ali na področju nacionalne varnosti do vključno petega razreda osnovne šole, je povedala državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje Martina Vuk. Varstvo bo organizirano na podlagi odločitve pristojnega poveljnika civilne zaščite po posvetovanju z županom.

LJUBLJANA - V ortopedski in dermatovenerološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana bodo danes zaradi potreb ob širjenju novega koronavirusa sprostili prostorske kapacitete. Bolnike obeh klinik, ki so sposobni odpusta, bodo do 18. ure odpustili domov, ostale pa premestili na druge klinike, so v UKC sporočili na Twitterju.

CELJE - Celjska bolnišnica je zaradi novih epidemioloških razmer danes spremenila način zdravstvene obravnave na vstopni točki za odvzem in obravnavo oseb s sumom na novi koronavirus. Kot so sporočili, osebno naročanje za odvzem brisa ni več mogoče, saj morajo vsi bolniki najprej vzpostaviti telefonski stik z izbranim osebnim zdravnikom.

NOVO MESTO - Splošna bolnišnica Novo mesto je skladno z navodili ministrstva za zdravje za 14 dni prekinila izvajanje vseh nenujnih specialističnih pregledov in posegov. Izjeme so bolniki, ki se zdravijo s citostatiki in z biološkimi zdravili, ter nosečnice. Vse preostale bolnike bodo prenaročili, so sporočili danes.

BREŽICE - Splošna bolnišnica Brežice bo v ponedeljek spremenila organizacijo dela. Nova ureditev dela bo veljala do petka, 27. marca. V ponedeljek bodo v Brežicah prenehali delo v vseh specialističnih ambulantah in v ginekološkem dispanzerju, odpovedali bodo tudi naročeni operativni program, je danes sporočila direktorica brežiške bolnišnice Anica Hribar.

KOPER - Zdravniki Zdravstvenega doma Koper, ki je ena od vstopnih točk za jemanje brisov ob sumu na okužbo z novim koronavirusom, so trenutno prisiljeni opravljati dvojne turnuse, da lahko opravijo vse delo, je za STA povedala strokovna direktorica Ljubica Kolander Bizjak. Za kadrovsko pomoč so prosili tudi ostale izvajalce, a za zdaj brez odziva.

KOČEVJE - V Zdravstvenem domu Kočevje, kjer so do vključno četrtka odvzeli 26 brisov pri morebitnih okuženih z novim koronavirusom, so med temi odkrili tri dejansko okužene. V zdravstvenem domu so sicer za zajezitev omenjene okužbe uvedli podobne ukrepe kot v drugih tovrstnih zavodih. Delo v tamkajšnjih splošnih ambulantah bo potekalo po spremenjenem režimu.

POSTOJNA - V Zdravstvenem domu (ZD) Postojna bodo zaradi epidemioloških razmer od ponedeljka do 31. marca prilagodili izvajanje dejavnosti za bolnike. Delo otroškega in šolskega dispanzerja, patronažne službe (vključno z nujno preventivo), v ambulantah družinske medicine, antikoagulantni ambulanti in delo laboratorija pa bo potekalo kot doslej.

SEVNICA - V Zdravstvenem domu Sevnica so zadnje dni vzpostavili epidemiološki nadzor, ki ga izvajata dve zaposleni. Med osebjem hkrati izvajajo preventivne ukrepe preprečevanja širjenja okužbe z novim koronavirusom. Delo poteka po podobnem protokolu kot v drugih ustanovah primarnega zdravstva. Okuženih na Sevniškem še niso odkrili.

LJUBLJANA - Zaradi epidemije novega koronavirusa bo s prihodnjim tednom začasno zastalo tudi delo sodišč. Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič je namreč odredil sprožitev 83a člena zakona o sodiščih, ki določa, da lahko v primeru izrednih dogodkov posamezna sodišča opravljajo naroke in odločajo samo v nujnih zadevah.

LJUBLJANA - Ministrstvo za obrambo državljane prosi, da ne kličejo številke za klic v sili 112, če ne potrebujejo nujne medicinske pomoči, pomoči gasilcev, nujne veterinarske pomoči, pomoči gorskih in jamarskih reševalcev ter drugih reševalnih enot. Osnovne informacije o virusu je mogoče najti na letakih, ki so jih gospodinjstva začela dobivati v nabiralnike.

NOVA GORICA - Na nekdanjem mednarodnem mejnem prehodu Vrtojba je policija v četrtek zvečer zavrnila tri potnike v osebnih avtomobilih, dva med njimi sta bila Romuna, eden pa Italijan. Vsi so imeli povišano telesno temperaturo. Samo danes zjutraj so zavrnili že pet potnikov, vsi so bili tuji državljani. Zaradi zavračanja tovornih vozil pa je na meji že gneča.

LJUBLJANA - Potem ko je država v četrtek napovedala, da bo razglasila epidemijo, so se številni podali v trgovine z živili po večjih nakupih. Pristojni mirijo, da je v trgovinah osnovnih življenjskih potrebščin dovolj.

LJUBLJANA - Ključno vprašanje pri vplivu novega koronavirusa na gospodarstvo je po mnenju glavnega ekonomista GZS Bojana Ivanca povezano z dolžino trajanja omejevalnih ukrepov, ki povzročajo precej asimetrične in nepredvidljive šoke v gospodarstvu. Sprejeti ukrepi pa bodo izrazito negativno vplivali na gospodarsko rast v drugem četrtletju, je ocenil.

KRŠKO - V Nuklearni elektrarni Krško s 630 zaposlenimi so z razglasitvijo epidemije na državni ravni prešli na zagotavljanje zgolj tistih funkcij, ki so potrebne za varno in stabilno obratovanje elektrarne v novih okoliščinah. Med drugimi ukrepi so začasno zaprli vsa gradbišča, uvajajo tudi delo in pripravljenost na domu.

LJUBLJANA/MARIBOR - Z namenom preprečevanja širjenja koronavirusa bodo vozne rede prilagodili tudi v lokalnem javnem potniškem prometu. Ljubljanski potniški promet (LPP) s ponedeljkom uvaja zimski počitniški vozni red, že od jutri bo vstop za potnike mogoč le na drugih vratih. Direktor LPP Peter Horvat je pozval k odgovornemu obnašanju na avtobusih, da širjenje koronavirusa čim prej zajezimo. V Mariboru bodo prihodnji teden med delavniki za mestne avtobusne linije veljali sobotni vozni redi. Izjema bodo nedelje in prazniki, ko bodo ostali v veljavi nedeljski vozni redi.

LJUBLJANA - UKC Ljubljana bi spoštovanje prepovedi opravljanja dejavnosti, ki jo je gradbena inšpekcija naložila Kemisu, spravilo v velike težave. "V razmerah epidemije novega koronavirusa bi bilo ostati brez poslovnega partnerja, ki odvaža naše odpadke, skrajno tvegana situacija," so opozorili. Kemis sicer odpadke kljub odločbi inšpekcije sprejema.

POSTOJNA/LJUBLJANA - Postojnska jama zaradi epidemije novega koronavirusa do 8. aprila za obiskovalce zapira Postojnsko jamo in ostale znamenitosti v Parku Postojnska jama, gostinske, trgovinske in nastanitvene obrate. Vsaj do 3. aprila bodo zaprte tudi Škocjanske jame. Škoda bo velika. Družba Union hoteli, ki upravlja štiri ljubljanske hotele, pa je sporočila, da bosta Hotel Lev in Grand hotel Union zaradi zmanjšanega povpraševanja po namestitvah v Ljubljani in načrtovanih prenovitvenih del začasno zaprta. Namestitvene kapacitete so za primer povečanih potreb ponudili Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje.

LJUBLJANA - Velika proizvodna podjetja so v zadnjih dneh uveljavila številne ukrepe za preprečitev širjenja novega koronavirusa. Večina jih zagotavlja nemoteno poslovanje in tako bo tudi po ponedeljkovem zaprtju šol in vrtcev. Ponekod pa vseeno že napovedujejo možnost začasne prekinitve proizvodnje.

LJUBLJANA - Ljubljanska borza poudarja, da ima vzpostavljene ustrezne mehanizme za zagotovitev neprekinjenega poslovanja in da je sprejela dodatne ukrepe za zaščito zaposlenih in ostalih deležnikov. Zato na borzi načrtujejo, da bodo tudi v naslednjih tednih delovali v normalnem obsegu.

LJUBLJANA - Finančna uprava RS je medtem z namenom omejitve širjenja koronavirusa do preklica uvedla številne ukrepe poslovanja z davčnimi zavezanci. Državljane pozivajo, da vloge, ugovore, pritožbe in druge obrazce v čim večji možni meri oddajo po elektronski poti - preko eDavkov ali mobilne aplikacije, kjer je to mogoče.

LJUBLJANA - Telekomunikacijski operaterji Telekom Slovenije, Telemach, T-2 in A1 so uporabnikom ob epidemiji novega koronavirusa brezplačno nadgradili dostop do televizijskih vsebin. Kot so poudarili, so se za potezo odločili zaradi posebnih okoliščin, zaradi katerih bodo morali ljudje več časa preživeti doma.

LJUBLJANA - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) zaradi epidemije novega koronavirusa s ponedeljkom za stranke zapira poslovalnice, ki delujejo na izpostavah območnih enot ZZZS, odprte pa ostajajo poslovalnice na sedežih. Stranke prosijo, da se osebno zglasijo le v nujnih primerih in brez znakov okužbe, so sporočili.

LJUBLJANA - Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije ob epidemiji novega koronavirusa pristojne poziva k zagotovitvi zaščitne opreme in ustrezne organizacije dela. Opozorili so na težak položaj zaposlenih in predstavnike nove vlade pozvali, da poskrbijo za stoodstotno nadomestilo plače tistim, ki zaradi odpovedi zdravstvenih programov ostajajo doma.

LJUBLJANA - Rdeči križ Slovenije (RKS) aktivno sodeluje pri zajezitvi širjenja novega koronavirusa. Tako prostovoljci od četrtka potnikom na vstopnih točkah na meji z Italijo merijo telesno temperaturo, pripravili so priporočila za delo v humanitarnih centrih. Strah in nezaupanje prispevata k širjenju bolezni, zdaj potrebujemo solidarnost in ne stigme, menijo.

LJUBLJANA - Upravna enota Ljubljana je za preprečitev širjenja novega koronavirusa izvajanje nalog omejila na najbolj nujne zadeve. Izpostave upravne enote Vič-Rudnik,Moste-Polje, Šiška, Bežigrad ter Center ne poslujejo. Sektor za upravne notranje zadeve na Tobačni izvaja le najnujnejše zadeve.

LJUBLJANA - Javna agencija RS za varnost prometa je do nadaljnjega po vsej državi odpovedala izvajanje opravljanja teoretičnih in praktičnih vozniških izpitov, prav tako tudi izvajanje vseh rehabilitacijskih programov. Za določitev novih terminov vozniških izpitov bodo v stiku s predstavniki šol vožnje in učitelji vožnje.

LJUBLJANA - Na ministrstvu za notranje zadeve stranke prosijo, da v čim večji meri vloge oddajajo po elektronski pošti na naslov gp.mnz@gov.si ali po redni pošti na naslov ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

LJUBLJANA - Na ministrstvu za pravosodje so strankam priporočili, naj se pri oddaji vlog za overitev javnih listin poslužujejo pošiljanja vlog in javnih listin po pošti ter jih nato overjene prevzamejo na vložišču.

LJUBLJANA - Slovenski državni holding (SDH) je v izogib širjenju novega koronavirusa iz preventivnih zdravstvenih razlogov v svojih poslovnih prostorih sprejel dodatne ukrepe. Tako so odpovedane uradne ure za stranke, ki so bile do sedaj ob ponedeljkih in torkih od 10. do 12. ure, odpovedani so vsi nenujni poslovni sestanki ter vsi obiski. Sestanki se bodo po potrebi izvajali preko telekomunikacijskih sredstev, dostop do SDH pa je omogočen preko uradnih elektronskih naslovov in telefonskih številk. Sprejem pošte v fizični obliki zaenkrat ni odpovedan, so zapisali.

LJUBLJANA - Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je sporočil, da v času epidemije koronavirusa covid-19 poslujejo normalno z nekaterimi spremembami. Uporabnike storitev prosijo, naj ne obiskujejo pisarn in drugih lokacij ZGS, razen na povabilo oz. v nujnih primerih. Uporabniki naj zavod kontaktirajo po e-pošti oz. po telefonu. Z namenom lažje organizacije dela v trenutnih razmerah bodo v prihodnjem tednu na spletnih straneh območnih in krajevnih enot ZGS objavljeni e-naslovi, stacionarne in mobilne telefonske številke vseh revirnih gozdarjev in vodij krajevnih enot ZGS. Izbira drevja za posek, izdaja odločb za dela v gozdu in izvajanje potrebnih del, vključno s spomladansko sadnjo in nego gozda ter drugi redni delovni procesi, bodo v obdobju epidemije potekali normalno s prilagoditvami. Ker narava v prihodnjih tednih ne bo počivala, lastnike gozda pozivajo k rednemu pregledovanju svojih gozdov za znake napada smrekovih podlubnikov. Javne razgrnitve osnutkov gozdarskih in lovskih načrtov bodo do nadaljnjega potekale po prilagojenem postopku. Javni dogodki in prireditve, kateri glavni organizator je ZGS, so do nadaljnjega odpovedane oz. prestavljene. Zaposlenih na ZGS do nadaljnjega ne napotujejo na službene poti v tujino. Tisti zaposleni, pri katerih je to potrebno in smiselno, bodo svoje delo opravljali od doma.

PTUJ - Do nadaljnjega je vrata za obiskovalce zaprl Turistično informacijski center Ptuj, so sporočili iz Javnega zavoda za turizem Ptuj. Gre za preventivni ukrep proti potencialnemu širjenju koronavirusa, so zapisali. Turistične informacije bodo še naprej nudili v dosedanjem rednem odpiralnem času (od ponedeljka do sobote od 9.00 do 17.00 in v nedeljo od 10.00 do 16.00) preko elektronske pošte in telefona, željnim informacij pa svetujejo tudi obisk spletne strani www.ptuj.info ter spremljanje njihovih družabnih omrežij.

LJUBLJANA - Slovenska karitas je v sklopu programa youngCaritas začela z vseslovenskim povabilom mladim, da izrazijo pripravljenost za sodelovanje v predvidenem prostovoljskem delu za zagotavljanje pomoči ljudem v stiski v času epidemije. V sklopu prostovoljskega projekta Naš kraj, naše srce se mladi lahko prijavijo na spletni strani www.karitas.si/nas-kraj-nase-srce ali na Facebooku in Instagramu.

LJUBLJANA - Slovenski škofje so v sklopu ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa od danes odpovedali vse svete maše, zato je te sedaj mogoče od doma spremljati preko televizije, radia in spleta. Verniki lahko svete maše spremljajo na Radiu Ognjišče, TV Exodus, Novi24tv.si, Radiu ARS, na Televiziji Slovenija in spletnih straneh nekaterih župnij.

LJUBLJANA - Evangelijska binkoštna cerkev je po četrtkovem posvetu danes do nadaljnjega odpovedala vse aktivnosti, tako bogoslužja, kot druga zbiranja. Vernike spodbujajo k osebni pobožnosti, posebej molitvi za ozdravljenje. Oskrbeli jih bodo tudi s posnetki bogoslužij in pridig, so sporočili.

LJUBLJANA - Slovenska filantropija je v vseh svojih enotah po državi odpovedala vse delavnice in skupinske aktivnosti.

LJUBLJANA - Prostovoljci programa Starejši za starejše so obiske omejili na najnujnejše, uporabnike pa obvestili o zlorabah zaupanja starejših, ki so se začele dogajati na terenu, ter jih pozvali, naj ne odpirajo vrat in sprejemajo pomoči neznancev.

LJUBLJANA - Z razglasitvijo epidemije ob širjenju novega koronavirusa, zapiranjem vzgojno-izobraževalnih ustanov in odpovedjo vseh kulturnih dogodkov je po prepričanju društvu Asociacija stanje postalo alarmantno. Zato so danes v javnem pismu pozvali odločevalce k odločnemu ukrepanju tudi na področju kulture in predlagali nekatere konkretne ukrepe.

LJUBLJANA - Ministrstvo za kulturo je v zvezi s koronavirusom javnim zavodom s področja kulture priporočilo, da do nadaljnjega zaprejo vrata za obiskovalce. Ob tem sindikat Glosa delodajalce v kulturi naproša, da delavcem, katerih prisotnost na delovnem mestu ni nujno potrebna, odredijo delo od doma, vendar s polnim oz. vsaj 80-odstotnim nadomestilom plače.

SVET

BUDIMPEŠTA - Na schengenski meji Madžarske s Slovenijo in Avstrijo od danes velja nadzor za zajezitev novega koronavirusa. Iz Slovenije je vstop na Madžarsko za vse možen po avtocesti Pince - Tornyiszentmiklos in na nekdanjem prehodu Dolga Vas, slovenski in madžarski državljani lahko prečkajo mejo še po lokalni cesti pri Pincah, je sporočila madžarska policija.

ZAGREB - Nekaj sto hrvaških delavcev iz karlovške županije, ki dnevno potujejo v službo v Belo krajino, so hrvaške oblasti opozorile, da bodo morali zaradi nevarnostni širjenja okužbe z novim koronavirusom v 14-dnevno domačo karanteno, če se bodo danes odpravili na delo v Slovenijo. Na Hrvaškem so danes potrdili, da imajo 31 okuženih oseb. V hrvaških osnovnih in srednjih šolah bodo od ponedeljka za 14 dni ustavili pouk, je danes v Zagrebu potrdil hrvaški premier Andrej Plenković. Povedal je, da bodo šole odprte za učence, za katere starši ne bodo mogli zagotoviti celodnevnega varstva. Podobni ukrepi veljajo tudi za vrtce in fakultete.

DUNAJ - Avstrija v boju s koronavirusom uvaja nove ukrepe. Za dve občini na Tirolskem je uvedla karanteno. Od ponedeljka bodo ostale zaprte vse trgovine, ki niso nujne za temeljno oskrbo, restavracije in bari pa bodo lahko odprti omejeno. Kancler Sebastian Kurz je danes vse, ki jim služba to omogoča, pozval, naj delajo od doma. Kurz je danes na novinarski konferenci potrdil, da sta tirolska kraja Paznautal in St. Anton pri Arlbergu v karanteni.

BERLIN - Nemčija je zaradi novega koronavirusa prekinila neposredne železniške povezave z Italijo. Progo hitrega vlaka med Frankfurtom in Milanom so prekinili do 13. aprila. Železniškega prometa s Francijo zaenkrat še niso omejili, so pa na nekaterih mejnih prehodih s Francijo uvedli dodatne ukrepe.

PRAGA - Češka bo s ponedeljkom prepovedala vstop v državo vsem tujcem, svojim državljanom in stalnim prebivalcem pa bo prepovedala pot v tujino. Z najnovejšimi ukrepi želijo zajeziti širitev koronavirusa, je danes sporočil premier Andrej Babiš. Izjema bo veljala za dnevne migrante, ki živijo ali delajo v pasu 50 kilometrov od meje v Nemčiji ali Avstriji, voznike tovornjakov in diplomate.

SOFIJA - V Bolgariji so danes zaradi izbruha novega koronavirusa razglasili izredne razmere, ki bodo trajale do 13. aprila. Odločitev je soglasno potrdil parlament. V tej državi so doslej potrdili 23 primerov okužbe z novim koronavirusom.

TALLINN - Estonija je danes za zajezitev širjenja novega koronavirusa razglasila izredne razmere. Po navedbah vlade v Tallinnu bodo posebni ukrepi veljali do 1. maja. Od ponedeljka bodo zaprte vse šole in druge izobraževalne ustanove.

LIZBONA - Na Portugalskem bodo zaradi izbruha novega koronavirusa od ponedeljka zaprte vse šole, je v četrtek zvečer sporočil premier Antonio Costa. Ukrep bo prizadel več kot 1,6 milijona otrok in mladostnikov, ki bodo ostali doma do 9. aprila.

LUXEMBOURG - V Luksemburgu so zaprli šole in omejili obisk starejših v bolnišnicah in domovih za starejše, s čimer želijo upočasniti širjenje novega koronavirusa. "Vsakodnevno življenje se bo spremenilo in morali se bomo prilagoditi," je sporočil luksemburški premier Xavier Bettel.

TEHERAN - V Iranu je novi koronavirus zahteval še 85 življenj, kar je največ v enem dnevu, so sporočile tamkajšnje oblasti. Skupno število žrtev novega virusa se je povzpelo na 514. Število okuženih se je povečalo za 1289 na 11.364.

KAIRO - V Afriki so doslej v 15 od 54 držav zabeležili primere okužbe z novim koronavirusom. O prvih primerih danes poročajo iz Kenije, Gane in Gabona. V 15 afriških državah so doslej skupno zabeležili najmanj 133 primerov okužb z novim koronavirusom. Zabeležili so tudi pet smrtnih žrtev, vse na severu Afrike.

SYDNEY - Avstralski notranji minister Peter Dutton, ki se je nedavno vrnil z obiska v ZDA, je sporočil, da je okužen z novim koronavirusom in da je od danes v karanteni v bolnišnici. Minister se je v ZDA med drugim sešel s hčerko ameriškega predsednika Ivanko Trump in ameriškim pravosodnim ministrom Williamom Barrom.

ŠPORT

RADENCI - V luči trenutne epidemiološke situacije so organizatorji začasno ustavili prijave na jubilejni 40. Maratona treh src. Usoda letošnje preizkušnje, ki je v zgodovino zapisan kot maraton z najdaljšo neprekinjeno tradicijo v regiji jugovzhodne Evrope, še ni dokončno znana, so sporočili prireditelji tega maratona.

NYON - Evropska nogometna zveza je zavoljo pandemije koronavirusa odpovedala vse tekme v ligi prvakov in evropski ligi, ki bi morale biti na sporedu prihodnji teden. Ena najbolj vplivnih športnih zvez na svetu, ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, je odločitev o tem sprejela danes.

LJUBLJANA - Atletska zveza Slovenije je zavoljo širjenja novega koronavirusa do nadaljnjega odpovedala vse načrtovana bližnja tekmovanja v Sloveniji. Odločitev o tem je na korespondenčni seji sprejel upravni odbor AZS.

LJUBLJANA - Združenje ženskih teniških igralk je sledilo zgledu moških kolegov in se zaradi epidemije koronavirusa odločilo za začasno odpoved vseh tekmovanj. Po turnirjih v ZDA je zdaj odpovedalo tudi turnirje v Guadalajari, Charlestonu in Bogoti. Prva turnirja v novem programu sta Stuttgart in Istanbul, ki se začneta 20. aprila.

DUNAJ - Evropska rokometna zveza (EHF) je zavoljo pandemije novega koronavirusa odpovedala vse tekme na klubski in reprezentančni ravni do 12. aprila. V tem obdobju bi na veliko sceno morale stopiti članice slovenske ženske reprezentance ter rokometaši Celja Pivovarne Laško v ligi prvakov in velenjskega Gorenja v pokalu EHF.

KONTIOLAHTI - Prireditelji biatlonskega svetovnega pokala v Kontiolahtiju na Finskem so potrdili, da današnja ženska tekma s startom ob 15.30 bo, a brez gledalcev. Finska predsednica vlade Sanna Marin je v četrtek namreč pozvala prireditelje vseh dogodkov po državi, da odpovedo vse prireditve, kjer se zbere več kot 500 ljudi.

MELBOURNE - Vodstvo formule 1 je sporočilo, da zaradi nevarnosti širitve novega koronavirusa prestavi tudi dirki za veliko nagrado Bahrajna in Vietnama, ki bi morali biti na sporedu 22. marca in 5. aprila.