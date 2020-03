Gradbeni stroški za nova stanovanja lani višji

Ljubljana, 13. marca - Gradbeni stroški za nova stanovanja v Sloveniji so bili lani za 3,1 odstotka višji kot v letu 2018. Predvsem so se zvišali stroški dela, ki so bili lani kar za 6,6 odstotka višji kot v letu 2018. Stroški gradbenega materiala so se lani zvišali za 0,3 odstotka glede na leto 2018.