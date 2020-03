Pregled - novi koronavirus do 10. ure

Ljubljana, 13. marca - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 10. ure.

SLOVENIJA

LJUBLJANA - Število okuženih z novim koronavirusom bo danes preseglo stotico. Čeprav vrtci in šole začasno zapirajo vrata v ponedeljek, bo verjetno že danes veliko otrok ostalo doma, s tem pa tudi nekateri starši. Meja z Italijo je po novem zaprta tudi za železniški, avtobusni in tovorni promet. V Sloveniji je pričakovati postopno ugašanje javnega življenja.

LJUBLJANA - V ortopedski in dermatovenerološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana bodo zaradi potreb ob širjenju novega koronavirusa sprostili prostorske kapacitete. Bolnike obeh klinik, ki so sposobni odpusta, bodo do 18. ure odpustili domov, ostale pa premestili na druge klinike, so v UKC sporočili na Twitterju.

LJUBLJANA - Že znanim letošnjim tveganjem za gospodarsko rast v evrskem območju in znotraj tega v Sloveniji se je pridružilo še stopnjevanje negotovosti glede novega koronavirusa. Zaradi narave te krize je ključen predvsem odziv fiskalne politike, so po četrtkovih sprejetih ukrepih Evropske centralne banke danes sporočili iz Banke Slovenije. V Banki Slovenije ocenjujejo, da bo vpliv največji v predelovalnih dejavnostih in storitvah, predvsem transportu in turizmu.

LJUBLJANA - Skupina Petrol je v poročilu o lanskem poslovanju glede koronavirusa zapisala, da imajo v Petrolu pripravljene akcijske načrte, s katerimi bodo zagotovili oskrbo z energenti. Za zdaj poslovanje po njihovih zagotovilih poteka nemoteno.

LJUBLJANA - Tržni inšpektorat RS je opozoril gospodarske subjekte, ki potrošnikom zagotavljajo blago in storitve na trgu, naj v času razglašene epidemije zaradi novega koronavirusa spoštujejo zakonodajo o varstvu potrošnikov ter ne zvišujejo cen blaga in storitev, po katerih je v teh časih večje povpraševanje. Prav tako je treba vse kupce obravnavati enako. Inšpektorat bo aktivno spremljal področje in striktno ukrepal proti vsem, ki bodo poskušali izkoristiti težko situacijo, v kateri se je trenutno znašla Slovenija. Istočasno bo o vseh kršitvah in kršiteljih seznanil slovensko javnost.

LJUBLJANA - Zaradi epidemije novega koronavirusa na slovensko-italijanski meji velja omejitev tranzitnega tovornega prometa pri vstopu v Slovenijo, če končna destinacija tovornjakov ni Slovenija, zato na mejah prihaja do zastojev tovornih vozil. Podobno je ob izstopu tovornih vozil iz države, ki za prehod meje čakajo tudi več kot 15 ur.

LJUBLJANA - Predstojnik Centra za pozitivno psihologijo Univerze na Primorskem Kristijan Musek Lešnik je v zapisu na svojem blogu opozoril, da širjenje novega koronavirusa spremlja, včasih pa gre korak pred njo, epidemija anksioznosti. Po njegovem mnenju Sloveniji v tem trenutku manjka vzporedno spopadanje z obema epidemijama, saj ena krepi drugo, in obratno.

LJUBLJANA - Upravna enota Ljubljana je za preprečitev širjenja novega koronavirusa z današnjim dnem zaprla krajevne urade Velike Lašče, Dol pri Ljubljani, Škofljica, Dobrova, Medvode in Notranje Gorice. Neodložljive upravne storitve lahko opravite na sektorju za upravne notranje zadeve v času uradnih ur na Tobačni ulici 5, so sporočili z upravne enote.

LJUBLJANA - Mestna knjižnica Ljubljana je zaradi porasta obolelih s koronavirusom v zadnjih dneh predvidoma do 28. marca zaprla vse knjižnice. Izposoja in vračilo gradiva v tem času ne bosta mogoča. Zamudnina za vaše izposojeno gradivo v času izrednega zaprtja ne bo tekla, so sporočili iz knjižnice.

SVET

BRUSELJ - Belgijske oblasti so se v četrtek zvečer odločile, da za preprečitev širjenja novega koronavirusa zaprejo šole in odpovejo vse prireditve. Vrata bodo zaprli tudi bari in restavracije.

WASHINGTON - V ZDA so do četrtka zvečer našteli več kot 1600 potrjenih primerov okužbe s koronavirusom, nazadnje na Aljaski, in najmanj 41 smrti, vendar pa strokovnjaki opozarjajo, da so številke dejansko veliko višje, ker ZDA zelo zaostajajo s testiranjem. Newyorški župan Bill DeBlasio je v četrtek za mesto z osmimi milijoni prebivalcev razglasil izredne razmere, kar mu omogoča drastične ukrepe v boju proti koronavirusu, ki pa jih za zdaj še ni uvedel. Opozoril pa je, da bo hudo še nekaj mesecev in da je položaj mogoče primerjati z vojnim stanjem.

PEKING - Kitajska je danes poročala o osmih novih primerih okužbe z novim koronavirusom v zadnjih 24 urah, kar je najmanj od začetka vodenja evidenc pred sedmimi tedni. Skupno je bilo doslej okuženih 80.813 ljudi. Covid-19 je zahteval še sedem življenj, skupno 3176, poročajo tuje tiskovne agencije.

SEUL - V Južni Koreji, ki je eno največjih žarišč novega koronavirusa zunaj Kitajske, je število ozdravljenih bolnikov prvič preseglo število novih okužb, ki je najnižje v zadnjih treh tednih. Južnokorejski center za nadzor in preprečevanje bolezni je sporočil, da so potrdili 110 novih primerov, s čimer se je skupno število okužb povzpelo na 7979. Iz bolnišnic so medtem odpustili 177 ozdravljenih bolnikov. V Južni Koreji je koronavirusni bolezni podleglo 67 ljudi.

OTTAWA - Soproga kanadskega premierja Justina Trudeauja je bila pozitivna na testu za novi koronavirus, so v zvečer četrtek sporočili iz njegovega kabineta. Ob tem so zagotovili, da je premier dobro.

ŠPORT

NEW YORK - Severnoameriška košarkarska liga NBA bo zaradi pandemije koronavirusa obstala vsaj za 30 dni, je v pismu navijačem zapisal vodja tekmovanja Adam Silver. A podobno velja za celoten šport, kjer po tekočem traku odpovedujejo prireditve v hokejski ligi NHL in nogometni ligi MLS. V ZDA je odpadel tudi takoimenovani March Madness, tradicionalni zaključek študentskih tekmovanj, in drugih tekmovanj.

LJUBLJANA - Atletska zveza Slovenije (AZS) je zavoljo širjenja novega koronavirusa do nadaljnjega odpovedala vse načrtovana bližnja tekmovanja v Sloveniji. Odločitev o tem je na korespondenčni seji sprejel upravni odbor AZS.

LJUBLJANA - V New Delhiju bi se prihodnji teden morali zbrati najboljši strelci in strelke na svetu z zračnim in malokalibrskim orožjem, a je Mednarodna strelska zveza (ISSF) odločila, da bo zavoljo pandemije novega koronavirusa odpovedala letošnjo uvodno tekmo svetovnega pokala. Odpovedana je tudi druga letošnja tekma, ki bi morala biti aprila v Tokiu. Pod velikim vprašajem so tako tudi olimpijske kvalifikacije za nastop v deželi vzhajajočega sonca, ki bi po programu morale biti med 18. in 25. majem v Plznu na Češkem.

TORINO - Mednarodna zveza za športno plezanje (IFSC) se je odločila, da bo zaradi razvoja dogodkov, povezanih z novim koronavirusom, odpovedala za marec predvideni evropsko in azijsko prvenstvo. Zaradi novega koronavirusa so z aprila na kasnejši čas preložili tudi začetek nove sezone svetovnega pokala v športnem plezanju. Mednarodna federacija skrbno spremlja razmere, ki jih je povzročil izbruh koronavirusne bolezni covid-19, ki se je razširila v države na petih celinah.

LONDON - Igralec londonskega Chelseaja Callum Hudson-Odoi in trener mestnega tekmeca Arsenala Mikel Arteta sta prva nogometna primera v elitnem angleškem ligaškem tekmovanju premier league, ki sta bila pozitivna na testu za novi koronavirus.

MELBOURNE - Potem, ko so že v četrtek nekateri mediji poročali o odpovedi uvodne dirke sezone v formuli 1 v Melbournu, so to danes uradno potrdili tudi organizatorji. Osnovni razlog je bila okužba enega od članov ekipe McLaren, po pričakovanjih pa so posveti znotraj tekmovanja pripeljali do odpovedi. Odločitev o odpovedi nedeljskega uvoda v sezono so v večini podprli tudi predstavniki drugih ekip na prizorišču, pa tudi lokalni organizatorji in predstavniki Mednarodne avtomobilistične zveze.