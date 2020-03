Newyorške borze zaradi velikih padcev znova z začasno prekinitvijo trgovanja

New York, 12. marca - Indeksi na newyorških borzah se v uvodnem delu trgovanja gibljejo globoko v rdečem. Zaradi velikih začetnih izgub so trgovanje sprva znova prekinili za 15 minut, kar so storili že v ponedeljek. Razlog je še vedno strah pred velikimi negativnimi posledicami epidemije koronavirusa na globalno gospodarstvo, piše francoska tiskovna agencija AFP.