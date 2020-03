Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (11. 3.)

Ljubljana, 11. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o 57 potrjenih okužbah z novim koronavirusom, o šestih nadzornih točkah na meji z Italijo, o morebitni potrditvi nove vlade v petek zvečer in o 14-dnevnem zaprtju šole v Kamniku. Pisale so tudi o torkovem pogovoru na TVS s premierjem Janezom Janšo, ki je predlagal oblikovanje kriznega štaba.