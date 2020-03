Sojenje v zdravstveni aferi zaradi koronavirusa v okrnjeni zasedbi

Ljubljana, 11. marca - Sodnica Dejana Fekonja se je na današnjem nadaljevanju sojenja v zdravstveni korupcijski aferi odločila za izvenobravnavno zaslišanje prič. Eden od obtoženih zdravnikov in ena od odvetnic sta namreč zaradi suma okužbe z novim koronavirusom morala v karanteno. Pričali so trije kirurgi, ki so v minulih letih delali na ljubljanski ortopedski kliniki.