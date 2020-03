SŠK ob novem koronavirusu odpovedala verouk, maše z do 100 verniki dovoljene

Ljubljana, 11. marca - Slovenski škofje so na podlagi odredbe o prepovedi zbiranja v zaprtih javnih prostorih, kjer se zbira več kot 100 oseb, in pojasnil pristojnih institucij posodobili navodila Slovenske škofovske konference (SŠK) za preprečevanje širjenja koronavirusa. Med drugim so dovoljene maše z do 100 verniki, verouk pa je odpovedan, so sporočili iz SŠK.