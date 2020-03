Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (10. 3.)

Ljubljana, 10. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o odločitvi Slovenije, da zapre mejo z Italijo, ki je zaradi širjenja novega koronavirusa razglasila karanteno za celotno državno ozemlje. Obenem so agencije poročale o začasnem suspenzu slovenske rekorderke v metu Martine Ratej in zaprtju Hitovih igralnic na Goriškem.