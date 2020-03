Demokratske volitve potekajo v šestih zveznih državah

Detroit, 10. marca - Demokratski volivci so danes začeli izbirati predsedniškega kandidata svoje stranke na volitvah in strankarskih zborovanjih v šestih zveznih državah, analitiki pa napovedujejo, da se lahko v primeru velike premoči Joeja Bidna - kot to napovedujejo ankete - zapre poglavje druge predsedniške kandidature Bernieja Sandersa.