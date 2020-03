AMZS tudi letos išče najboljše mlade voznike

Vransko, 10. marca - Voznice in vozniki do vključno 26. leta starosti se lahko tudi letos potegujejo za naziv najboljša mlada voznica in najboljši mladi voznik Slovenije. Izbor četrtič zapored organizira Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) z namenom izboljšanja prometne varnosti med mladimi. Lani se je za naziv potegovalo več kot 3000 mladih voznikov.