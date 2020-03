Braslovče, 9. marca - Od petka zvečer pogrešajo 67-letnega Janka Ločnikarja iz Orle vasi, na območju Braslovč, so sporočili s Policijske uprave Celje. Pogrešanega so nazadnje videli okoli 18.30 na sprehodu ob reki Savinji. Hodil je v smeri Ločice ob Savinji. Oblečen je bil v temno modro trenirko, črno budno in črno kapo, obut pa je bil v črne čevlje.