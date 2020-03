Po Jurčičevi poti več kot 4000 pohodnikov

Višnja Gora, 7. marca - Tudi letošnji, 27. Pohod po Jurčičevi poti je potekal v znamenju pomladnega vremena. Pohod je med dolenjske griče zvabil nekaj več kot 4000 pohodnic in pohodnikov, kar je sicer nekoliko manj kot običajno, a so tisti, ki so prišli, dokazali, da so kos tudi raznim nepovabljenim virusom, je za STA povedal predstavnik prirediteljev Matej Šteh.