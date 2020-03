Kongresna preiskava nesreč Boeingovih letal 737 max ostra do podjetja in regulatorja

Washington, 6. marca - Uvodne ugotovitve leto dni trajajoče preiskave odbora za promet predstavniškega doma ameriškega kongresa o nesrečah Boeingovega letala 737 max v Indoneziji in Etiopiji, ki so bila objavljene danes, so pokazale na številne napake in pomanjkljivosti pri Boeingu in Zvezni upravi za zračni promet (FAA).