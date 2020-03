Večer o preizkušnji, ki jo za Slovenijo predstavlja koronavirus (7. 3.)

Maribor, 6. marca - Urban Červek se v komentarju Čas preizkušnje piše o tem, da širjenja koronavirusa ni mogoče ustaviti in se sprašuje, ali smo dobro izkoristili čas za pripravo nanj. Avtor izpostavi pomembnost protokolov ukrepanja in odločne komunikacije. Ker so najbolj ogroženi predvsem starejši, je treba njih še posebej zaščititi in jim pomagati.