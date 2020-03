Slovenija tudi na evropski ravni za zmanjšanje rabe plastike

Bruselj, 6. marca - Minister za okolje in prostor, ki opravlja tekoče posle, Simon Zajc je danes sodeloval na panelu ob dogodku za pričetek izvajanja Evropskega pakta za plastiko. Cilj sporazuma, ki je nastal na pobudo Francije, Nizozemske in Danske, je zmanjšati težave, ki nastajajo zaradi plastike, predvsem plastike za enkratno uporabo in embalaže.