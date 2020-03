Prepoved obiskov v Splošni bolnišnici Novo mesto

Ljubljana, 6. marca - Splošna bolnišnica Novo mesto zaradi velikega števila respiratornih okužb in vse večjega števila obolenj za sezonsko gripo prepoveduje vse obiske, vključno z obiskom partnerja pri porodnicah na porodniškem oddelku.

Zaenkrat je še dovoljena prisotnost očeta pri porodu v primeru, da je popolnoma zdrav. Na pediatričnem oddelku je dovoljeno bivanje enega zdravega starša ob hospitaliziranemu otroku. Izjemoma se lahko dovoli obisk svojcev umirajočega in kritično bolnega, vsak dan v času od 15.30 do 16. ure z dovolilnico, ki jo podpiše zdravnik, so še sporočili iz Splošne bolnišnice Novo mesto.