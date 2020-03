Ajdovska občina z novimi območji za stanovanjsko pozidavo

Ajdovščina, 5. marca - Območje Ribnik II., kjer želi Občina Ajdovščina zgraditi več stanovanjskih stolpičev in varovana stanovanja, bo na dražbi šele tedaj, ko bo podpisano pismo o nameri nakupa in gradnje na tem območju. Ajdovski svetniki pa so na današnji seji potrdili še nekaj novih območij, kjer bodo namenjena gradnji stanovanj in enodružinskih hiš.