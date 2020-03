Zveza združenj borcev in judovska skupnost z ustavno pritožbo v zadevi Rupnik

Ljubljana, 5. marca - Zveza združenj borcev za vrednote NOB, Judovska skupnost Slovenije in šest žrtev nasilja domobranske policije Leona Rupnika so preko Odvetniške pisarne Završek & Šnajder vložili ustavno pritožbo zoper sodbo vrhovnega sodišča, ki je razveljavilo obsodbo zoper njega in zadevo vrnilo Okrožnemu sodišču v Ljubljani v novo sojenje, so povedali v pisarni.