Podjetnice in obrtnice dan žena praznovale malce drugače

Postojna, 5. marca - Pred dnevom žena, 8. marcem, je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) danes drugo leto zapored pripravila dan obrtnic in podjetnic. Na dogodku v Postojni se je zbralo 100 žensk, ki so od priznanih strokovnjakinj izvedele, kako zgraditi osebno blagovno znamko, kako oplemeniti svoj denar in kako poskrbeti za zunanji videz.