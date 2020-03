Na GZS za začasno zaustavitev inšpekcijskih ukrepov v zvezi s Kemisom

Ljubljana/Vrhnika, 5. marca - Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) ocenjujejo, da so ukrepi inšpektorata za okolje in prostor glede po požaru leta 2017 obnovljenih objektov v vrhniškem Kemisu nerazumljivi in nesorazmerni in opozarjajo na škodo za celotno gospodarstvo. Po njihovem bi bilo primerno, da se do izdaje odločbe o legalizaciji objektov izvajanje ukrepov zaustavi.