Osumljenca škofjeloških vlomov po novi metodi v priporu

Škofja Loka, 5. marca - Gorenjski kriminalisti so v sredo s kazensko ovadbo k preiskovalni sodnici privedli dva tujca, ki sta osumljena vlamljanja v stanovanja na območju Škofje Loke in širše. Osumljenca naj bi prisotnost stanovalcev pred vlomi ugotavljala z novo taktiko nastavljanja nitk. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, je sodnica zanju odredila pripor.