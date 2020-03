Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (4. 3.)

Ljubljana, 4. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tovornem vlaku z glino, v katerem je bilo 30 migrantov, med njimi tudi 12 otrok. Pisali so tudi o odpovedi mednarodne razstave navtike Internautica 2020 in o slovenskem režiserju Damjanu Kozoletu, ki je gost letošnjega mednarodnega filmskega festivala Fest v Srbiji.