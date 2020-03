Bruselj predlaga prvi evropski podnebni zakon; okoljevarstveniki kritični

Bruselj, 4. marca - Evropska komisija je danes predlagala prvi evropski podnebni zakon, ki bo pravno zapečatil politično zavezo, da bo Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina. Okoljevarstveniki so kritični, ker predlog ne vključuje ukrepov za zmanjšanje izpustov do leta 2030, in opozarjajo, da EU izgublja ključno desetletje za podnebno ukrepanje.