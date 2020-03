V ZDA velika razstava Gerharda Richterja

New York, 5. marca - V razstavišču Met Breuer v New Yorku, ki je del Metropolitanskega muzeja umetnosti (Met), so odprli veliko razstavo nemškega slikarja Gerharda Richterja. Postavitev z naslovom Gerhard Richter: Painting After All prikazuje okrog 100 najbolj znanih del iz njegovega večdesetletnega ustvarjanja. Mnoge med njimi so si sposodili v nemških muzejih.