Tedenski pregled - svet od 6. do 12. 3.

Ljubljana, 13. marca - Teden je v Evropi in po svetu minil v znamenju širjenja izbruha novega koronavirusa, ki je dobil razsežnosti pandemije. Razmere na grško-turški meji so ostajale napete, EU in Ankara pa sta rešitev začeli iskati na pogovorih. V tekmi za osvojitev predsedniške nominacije ameriških demokratov se je tehtnica nagnila na stran Joeja Bidna.