Umrl voditelj oddaje Igralski studio James Lipton

Los Angeles, 3. marca - V 94. letu starosti je v ponedeljek umrl James Lipton, ustvarjalec in voditelj ameriške televizijske oddaje Igralski studio (Inside the Actors Studio), poroča francoska tiskovna agencija AFP. V svoji pogovorni oddaji je gostil več kot 300 priznanih umetnikov, od igralcev do glasbenikov in komikov.