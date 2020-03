Luxembourg, 3. marca - Območje z evrom je februarja na letni ravni zabeležilo 1,2-odstotno inflacijo, kar je 0,2 odstotne točke pod januarsko vrednostjo, je ocenil evropski statistični urad Eurostat. Najbolj so se zvišale cene hrane, alkohola in tobaka, in sicer za 2,2 odstotka.