Nacionalna konferenca o redkih boleznih pozvala k tesnemu sodelovanju med bolniki in stroko

Ljubljana, 3. marca - V organizaciji združenja za redke bolezni in ministrstva za zdravje na Brdu pri Kranju poteka nacionalna konferenca o redkih boleznih. V uvodni razpravi so se zavzeli, naj gredo dejavnosti na področju teh bolezni predvsem v smeri tesnega povezovanja med bolniki in strokovnjaki, med medicino in socialnimi strukturami ter med zdravstvom in politiko.