Dron ustavil promet na frankfurtskem letališču

Frankfurt, 2. marca - Na letališču v nemškem Frankfurtu so danes zaradi drona, ki je letel na območju letališča, prepovedali vse vzlete in pristanke letal, je sporočila nemška agencija za kontrolo zračnega prometa DFS. Zaradi ukrepa bi lahko prišlo do zamud in odpovedi letov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.