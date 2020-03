Celjski policisti zaradi vlomov v stanovanjske objekte prijeli tri Gruzijce

Celje, 2. marca - Celjski policisti so v sredo prijeli tri Gruzijce, stare 36, 34 in 33 let, ki so osumljeni storitve več kaznivih dejanj vlomov v stanovanjske objekte. Vse tri so v petek privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper 33-letnega osumljenca odredil pripor, druga dva pa so po zaslišanju izpustili.