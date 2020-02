Na čelu Mladega foruma SD Luka Goršek

Ljubljana, 29. februarja - Mladi forum SD je na današnjem kongresu v Ljubljani med drugim imenoval novo vodstvo. Podmladek socialnih demokratov bo tako v naslednjem obdobju vodil Luka Goršek, podpredsednika bosta Daša Windischer in Jakob Mlakar, so po kongresu sporočili iz organizacije. Delegati so potrdili tudi spremembe statuta.