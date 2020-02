Avstrijec Kraft zmagal v Lahtiju, Lanišek četrti

Lahti, 28. februarja - Avstrijec Stefan Kraft je zmagal na tekmi v smučarskih skokih v Lahtiju (284,1 točka, 129,5 in 129,5 m) in povečal skupno vodstvo za svetovnem pokalu. Drugi je bil Nemec Karl Geiger (279,1, 128,5 in 130,5 m), tretji Norvežan Daniel Andre Tande (273,3, 124,5 in 128 m), Anže Lanišek pa je bil četrti (272,5, 124,5 in 128,5 m).