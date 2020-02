Eurobarometer: Slovenci glede prihodnosti EU nadpovprečno optimistični

Bruselj, 28. februarja - Slovenci so glede prihodnosti EU v primerjavi z drugimi državljani unije nadpovprečno optimistični, kaže zadnje poročilo raziskave Eurobarometer. Na nacionalni ravni kot glavna izziva navajajo zdravstveno in socialno varstvo ter pokojnine, na ravni EU pa tako kot tudi drugi Evropejci priseljevanje ter okolje in podnebne spremembe.