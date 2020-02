V Ljubljani bo mesec in pol zaprt del Bratislavske ceste

Ljubljana, 28. februarja - Zaradi rekonstrukcije Letališke ceste bo v Ljubljani na območju BTC od ponedeljka, 2. marca, do predvidoma nedelje, 19. aprila, za ves promet zaprta Bratislavska cesta na odseku od Letališke ceste do Španske ulice. Obvoz bo po Španski ulici, so danes sporočili z Mestne občine Ljubljana. Ob tem so pozvali k upoštevanju prometne signalizacije.