V Boxmarku danes razdelili odpovedi prvim 157 zaposlenim

Kidričevo, 28. februarja - V kidričevskem podjetju Boxmark so danes uresničili svoje napovedi o prestrukturiranju in prvim 157 delavcem razdelili odpovedi. Skupaj bodo do konca aprila odpustili 288 ljudi. Direktor Marjan Trobiš ob tem pravi, da je podjetje v Sloveniji prisotno že 27 let in bo tako tudi ostalo, zato govorice o zapiranju proizvodnje ne držijo.