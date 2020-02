Solkanski viseči most čez Sočo bo končan pred koncem leta

Solkan, 28. februarja - Župana Nove Gorice in Gorice, Klemen Miklavič in Rodolfo Ziberna, sta si danes ogledala potek del na mostu za pešce in kolesarje, ki nastaja pri Kajakaškem centru v Solkanu. Gradnja poteka po terminskem načrtu in brez težav, dela bodo končana bo do sredine oktobra, je ob tem povedal Miklavič.