Slovenski socialni partnerji za minimalno plačo na ravni EU, neenotni glede koncepta

Ljubljana, 28. februarja - Socialni partnerji v Sloveniji so naklonjeni vzpostavitvi okvira za minimalno plačo na ravni EU, njihovi pogledi na koncept, na katerem naj temelji, pa so različni, se je pokazalo na okrogli mizi evropskega poslanca Milana Brgleza (S&D/SD). Vladna in sindikalna stran bi v ospredje postavili človeka, delodajalci pa tudi ekonomijo.