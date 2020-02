Kmetijsko ministrstvo objavilo več razpisov

Ljubljana, 28. februarja - Kmetijsko ministrstvo je danes v uradnem listu objavilo tri razpise za društva, zveze in združenja ter sindikat kmetov. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 355.000 evrov. Ministrstvo je objavilo še razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja s sredstvi do 165.994 evrov. Vsi razpisi bodo odprti do vključno 27. marca.