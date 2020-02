Philadelphia brez Embiida in Simmonsa boljša od Knicks

New York, 28. februarja - Košarkarji ekipe Philadelphia Sixers so bili v severnoameriški ligi NBA doma s 115:106 boljši od moštva New York Knicks. Najboljši posameznik na tekmi je bil Tobias Harris s 34 točkami. Philadelphii je kljub odsotnosti obeh poškodovanih zvezdnikov Joela Embiida in Bena Simmonsa uspelo zmagati.