Za Wall Streetom najslabši teden po finančni krizi v letu 2008

New York, 27. februarja - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile z izgubami. Širjenje koronavirusa je še povečalo strah vlagateljev pred ohlajanjem gospodarstva in morebitno recesijo v ZDA. Po oceni francoske tiskovne agencija AFP je tako to najslabši teden za Wall Street po finančni krizi v letu 2008.