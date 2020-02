V New Delhiju napeto, število smrtnih žrtev izgredov narašča

New Delhi, 27. februarja - V indijski prestolnici New Delhi je po večdnevnih protestih, ki so se ponekod sprevrgli v izgrede, danes mirno, a napeto, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po ulicah, polnih odpadkov od protestov, danes patruljira na tisoče policistov in pripadnikov paravojaških sil. Število smrtnih žrtev izgredov se je medtem povzpelo na 38.