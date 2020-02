Evropske borze z več kot triodstotnim padcem

London/Frankfurt/Pariz, 27. februarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes krepko znižali, osrednji indeksi so izgubili tudi več kot tri odstotke vrednosti. Padec so po poročanju tujih tiskovnih agencij povzročile vedno večje skrbi glede novega koronavirusa. Nafta je nadaljevala padec, evro je pridobil in je blizu 1,10 dolarja.