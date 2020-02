Pripravljene rešitve za identifikacijo pri e-poslovanju

Ljubljana, 27. februarja - Ministrstvo za javno upravo je pripravilo in objavilo osnutek zakona o elektronski identiteti in storitvah zaupanja, ki prinaša možnost pridobitve enotne nacionalne elektronske identitete. Ta bo državljanom doma in sicer v EU omogočila identifikacijo pri vseh postopkih, ki se izvajajo na elektronski način, so sporočili z ministrstva.