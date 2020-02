Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 27. februarja - Vlada, ki opravlja tekoče posle, je na današnji seji sprejela Nacionalni energetski in podnebni načrt, ki določa energetske cilje, politike in ukrepe Slovenije do leta 2030. Družbi 2TDK je sklenila s sredstvi iz naslova pribitka k cestnini za leto 2019 povečati osnovni kapital za 12,3 milijona evrov.