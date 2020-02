Ptujska bolnišnica lani s 350.000 evri plusa

Ptuj, 27. februarja - Ptujska bolnišnica je bila ena od tistih dvajsetih v Sloveniji, ki so leto 2019 zaključile pozitivno. Kot je vodstvo bolnišnice pojasnilo na današnji seji sveta zavoda, so lani ustvarili 30 milijonov evrov prihodkov in nekaj manj odhodkov, leto pa končali z nekaj več kot 350.000 evri presežka. Ob tem so znova govorili o gradnji urgentnega centra.