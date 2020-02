Janja Garnbret nominirana za lestvico 30 najvplivnejših mladih v Evropi

Torino, 26. februarja - Janja Garnbret je nominirana za uvrstitev na lestvico revije Forbes 30 under 30 Europe, ki predstavlja 30 najvplivnejših ljudi, mlajših od 30 let na stari celini. Forbes bo končni seznam uvrščenih na lestvico pripravil po skrbnem pregledu posebne komisije. Mlada Slovenka je prva športna plezalka, ki je bila nominirana na to lestvico.